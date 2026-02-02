Fenerbahçe'de rota tekrar Christopher Nkunku! Tedesco ile telefonda görüştü
Fenerbahçe'de ara transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Ademola Lookman ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından gündemine tekrardan Nkunku'yu aldığı öğrenildi. Tedesco'nun eski öğrencisiyle telefonda görüştüğü ve Fenerbahçe'ye davet ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Ademola Lookman'ı İspanyol devi Atletico Madrid'e kaptıran Fenerbahçe, İtalya dışına çıkmadı ve rotasını Bergamo'dan Milano'ya kırdı. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim ise eski göz ağrısı Christopher Nkunku...
Sportif direktör Devin Özek, Başkan Sadettin Saran'dan aldığı talimat sonrasında Fransız yıldız için bugün Milan'la masaya oturacak.
Aralık ayında da Nkunku için nabız yoklayan F.Bahçe, o dönem Milan'ın oyuncuyu satmak istememesinden dolayı resmi teklif yapmamıştı.
Ancak Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri, Nkunku'nun satışına geçtiğimiz günlerde onay verdi.
Lookman'da taraftarını üzen sarı-lacivertliler de Nkunku'yu alarak bu durumu tersine çevirmek istiyor.
Fenerbahçe, Lookman için Atalanta'ya yaptığı 35+5 milyon euroluk teklifi Nkunku için de Milan'a yapacak.
Fotomaç'ın haberine göre Domenico Tedesco'nun Leipzig'den eski öğrencisini dün bir kez daha telefonla aradığı ve Fenerbahçe'ye davet ettiği öğrenildi.
İtalyan medyası, F.Bahçe'nin bu transfer girişimi doğrulayan haberler yaptı.
KARİYER SEZONUNU YAŞADI
2019-23 yılları arasında Leipzig'de forma giyen Nkunku, 2022-23'te ise kariyer sezonunu yaşadı. Bundesliga'da gol kralı olan Fransız oyuncu, sezon sonunda Chelsea'ye tam 60 milyon euroya transfer oldu.
BU SEZON 19 MAÇTA OYNADI
Bu sezon AC Milan'la Serie A'da 16, Supercoppa İtaliana'da 1 ve İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 19 maça çıkan Christopher Nkunku, 944 dakika sahada kalırken 5 gol, 2 asistlik performans sergileyebildi.