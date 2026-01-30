Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı ve Fırtına, maç fazlası ile 2. sıraya yerleşme fırsatını kaçırdı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arseniy Batagov, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. Hata yaptık, hatamızın sonucunda rakibimiz golü buldu. Ama ikinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok da fırsatlar bulduk. Penaltıyı da atabilseydik belki işler bizim adımıza çok farklı olacak. Üzgünüz ama aslında iyi bir maç çıkardık. Lig çok uzun bir yarış, önümüzdeki maçlar bizim için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.