GALATASARAY HABERİ: Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Victor Osimhen...
Barcelona, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'i transfer listesinde ilk sıraya aldı. Ancak Katalan ekibinin başkanı Laporta'nın da onay verdiği isim için Barcelona'nın karşısına büyük bir engel çıktı. İşte detaylar...
Katalan ekibinin, yaz transfer dönemine yeni bir santrfor arayışıyla girdiği belirtiliyor. Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmasının ve MLS'e transfer olmasının beklendiği ifade ediliyor.
AYNI KATKI BEKLENİYOR
Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki takımın, Lewandowski'nin kaydettiği yüksek gol katkısını verebilecek bir oyuncu arayışında olduğu aktarılıyor. Bu doğrultuda Osimhen'in, benzer düzeyde fayda sağlayabilecek adaylardan biri olarak değerlendirildiği kaydedildi. Haberde yer alan bilgilere göre Osimhen, transfer listesinde öncelikli isimlerden biri haline geldi.
Öte yandan transferin mali boyutu önemli bir soru işareti oluşturuyor. Galatasaray'ın oyuncu için yaklaşık 150 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edilirken, Barcelona'nın son yıllarda FFP (Finansal Fair Play) kuralları nedeniyle yüksek maliyetli transferlerden kaçındığı biliniyor.
58 MİLYON EURO
Kulübün son beş yıldaki en yüksek bedelli transferinin, 58 milyon euro karşılığında kadroya katılan Raphinha olduğu hatırlatılıyor. Bu çerçevede Osimhen transferinin, kulübün yaz transfer bütçesi açısından büyük bir yatırım anlamına gelebileceği değerlendiriliyor.
OSIMHEN GELİRSE RASHFORD YOLCU
Transferin gerçekleşmesi durumunda Marcus Rashford'ın kadrodaki rolü ve takımın diğer bölgelerine yapılacak takviyeler de belirsizliğini koruyor. Ayrıca oyuncunun maaş beklentilerinin de kulübün mevcut maaş politikasıyla uyumu tartışma konusu olmaya devam ediyor.
LAPORTA TRANSFERE ONAY VERDİ
Mevcut başkan Joan Laporta'nın söz konusu transfer için onay verdiği öne sürülürken, yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle kulüp yönetiminde değişiklik ihtimali bulunuyor.
OSIMHEN'E KARŞILIK HAALAND KOZU
Laporta'nın rakibi Victor Font'un ise Manchester City forması giyen Erling Haaland ile ilgili temaslara dair açıklamalarda bulunmasının beklendiği ifade ediliyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 28 resmi maça çıkan Osimhen, 19 gol ve 7 asist ile takımına katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Sarı-kırmızılıların 75 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor ve Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.