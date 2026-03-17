Fenerbahçe Kadıköy'de moral arıyor! İşte Tedesco'nun Gaziantep FK maçı 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılarak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanından alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası taraftarlarına moral vermek istiyor. İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...
Cuma günü ligin son sırasında yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e yenilerek şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan ve taraftarını kahreden Fenerbahçe, 27'nci hafta mücadelesinde bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde tek hedef; evinde kazanmak ve taraftarıyla arasındaki buzları eritip, şampiyonluk iddiasını kalan 7 haftaya taşımak. Teknik direktör Domenico Tedesco da bugün oynanacak mücadele öncesinde öğrencileriyle toplantı yaptı ve şunları söyledi:
HENÜZ BİR ŞEY KAYBETMEDİK
Son haftalarda çok kötü sonuçlara imza attık ve rakibimizin 7 puan gerisine düştük. Ama bu şampiyonluğu kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Daha önümüzde 8 hafta var ve biz kalan maçlarımızı kazanalım, ne olacağına sezon sonunda bakalım.
Gaziantep maçıyla birlikte galibiyet serisine başlayalım. Taraftarımıza, camiamıza ve yönetimimize borcumuz var. Kazanalım ve 8 haftalık yarışın ilk adımını atalım. Bu maç çok kritik. Üç puanı alacak kalitede olduğunuz biliyorum."
SON 11 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI
Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 11 maçta da üstünlük kurdu. İstanbul temsilcisi, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi ise Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu.
LİGDE 14. RANDEVU
Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 11'e 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 34 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.
BU SEZON 3. KEZ
Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor. İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 6 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
İki ekip son olarak 12 gün önce Gaziantep FK'nın ev sahipliğinde Ziraat Türkiye Kupası grup maçında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı. Ligin ilk yarısında yine güney temsilcisinin sahasındaki mücadele de sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
İÇERİDE 6'DA 6 YAPTI
Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor. İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 6 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
4 HAFTADA 7 PUAN KAYBETTİ
Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin namağlup serisi de geçtiğimiz cuma günü Fatih Karagümrük maçıyla sonlandı. Tedesco'nun öğrencileri son 4 lig maçında 1 kez kazanırken, 7 puan kaybetti.