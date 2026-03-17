Liverpool'da Arne Slot kararı! Galatasaray'a elenirse...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında Anfield Road'da Liverpool'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kaybeden İngiliz ekibinde teknik direktör Arne Slot'un durumu belirsizliğini koruyor. Kırmızılar, kötü gidişat nedeniyle görevine son verileceği konuşulan Hollandalı çalıştırıcıyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.
Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.
Cimbom, Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.
Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Kırmızılar, 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi Arne Slot krizi giderek büyüyor.
Son 16 turu ilk maçında sarı-kırmızılılara 1-0 mağlup olan İngiliz ekibi, Premier Lig'de zirve yarışından uzak kaldı.
Son olarak sahasında Tottenham ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Liverpool'da Hollandalı teknik adamla ilgili flaş bir karar alındı.
GALATASARAY'A ELENİRSE GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR
Blick kaynaklı haberde, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elenmesi durumunda Arne Slot'un görevine son verilebilir.
Slot'un görevine son verilmesi halinde Real Madrid'den ayrılan Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine getirileceği belirtildi.