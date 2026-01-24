HEDEF BU HAFTA İŞİ BİTİRMEK Santrafor transferiyle Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek ilgilenecek. Hedef; iki isimden birine önümüzdeki hafta imzayı attırmak.

HEDEF BU HAFTA İŞİ BİTİRMEK Santrafor transferiyle Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek ilgilenecek. Hedef; iki isimden birine önümüzdeki hafta imzayı attırmak. Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi transferine maliyetinden dolayı öncelik vermiş durumda. Eğer Mallorca ikna edilirse Kosovalı oyuncu, 5.5 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş olacak. Vedat'ta sorun yaşanması halinde ise Mateta için Crystal Palace'la masaya oturulacak.