Haberler Fenerbahçe Haberleri İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri!

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri! UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları sona erdi. Oynanan maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralamadaki yeri... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi) Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Avrupa arenasında boy gösteren temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi. İşte ilk 10'da yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamadaki yeri.