Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için yeni transfer teklifi! Bonus maddeleri eklenecek
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine Mallorca'da forma giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi gelmişti. Fenerbahçe'nin İspanyol ekibine sunduğu o teklife bonus maddeleri ekleyeceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Santrafor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Vedat Muriqi'de karar kaldı. Eski oyuncusu için geçtiğimiz günlerde Mallorca ile görüşen ve 12 milyon euro teklif eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 16 milyon euro talep etmesinin ardından geri adım atmıştı.
Ancak Başkan Sadettin Saran ve Tedesco'yla bir görüşme yapan Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, bu toplantıdan sonra Vedat'ı yeniden gündemlerine aldı.
BONUS MADDELERİ EKLENECEK
İkili, birkaç gün içinde İspanya'ya gidecek ve Kosovalı oyuncu için Mallorca'yla görüşecek. Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin 12 milyon euroluk teklifine bonus maddeleri de ekleyeceği öğrenildi. Daha önce ülkemizde yıllarca forma giyen ve Türkiye'yi kendi vatanı gibi gören Vedat da geri dönmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bu durumu da masada koz olarak kullanacak. Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi planlıyor.