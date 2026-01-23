Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için yeni transfer teklifi! Bonus maddeleri eklenecek

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için yeni transfer teklifi! Bonus maddeleri eklenecek Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine Mallorca'da forma giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi gelmişti. Fenerbahçe'nin İspanyol ekibine sunduğu o teklife bonus maddeleri ekleyeceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Santrafor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Vedat Muriqi'de karar kaldı. Eski oyuncusu için geçtiğimiz günlerde Mallorca ile görüşen ve 12 milyon euro teklif eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 16 milyon euro talep etmesinin ardından geri adım atmıştı.

Ancak Başkan Sadettin Saran ve Tedesco'yla bir görüşme yapan Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, bu toplantıdan sonra Vedat'ı yeniden gündemlerine aldı.