Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan yapılan açıklamada futbolcunun Fransız ekibi Rennes'e transfer olduğu duyuruldu.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teşekkürler Sebastian Szymanski Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.