Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan yapılan açıklamada futbolcunun Fransız ekibi Rennes'e transfer olduğu duyuruldu.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Teşekkürler Sebastian Szymanski Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.
Teşekkürler Sebastian Szymanski— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2026
