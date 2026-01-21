Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio için Samandıra Can Bartu Tesislerinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio için Samandıra Can Bartu Tesislerinde doğum günü kutlaması yapıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 21.01.2026 - 15:35
Asensio, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi.
Kutlamada teknik ekip ve oyuncular, İspanyol yıldızı tebrik ederken, Marco Asensio da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.
