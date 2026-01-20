Fenerbahçe'den Mateta bombası! Transferde tüm şartlar zorlanacak
Fenerbahçe, ara transferde santrfor mevkisine dikkat çeken bir hamle yapmak isterken gündemine son Jean-Philippe Mateta'yı aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için ayırdığı bütçe ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Birçok ismi listesinde barındıran sarı-lacivertliler, son olarak gündemine Crystal Palace'ın yıldızı Jean-Philippe Mateta'yı aldı.
Bunun nedeni de Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Vedat Muriqi transferlerinden sonuç alınamaması.
Juventus'un teklifini reddeden 28 yaşındaki Fransız golcü için Fenerbahçe transfer heyeti, bu hafta içinde resmi temaslara başlayacak.
Fotomaç'ın haberine göre, Palace ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan oyuncu için tüm şartlar zorlanacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da onay verdiği isimlerden olan Mateta, bu sezon Crystal formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıktı ve 10 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
İngiliz ekibinin 28 yaşındaki yıldız için 40 milyon euro bonservis talep ettiği sarı-lacivertlilerin ise 35 milyon euro'yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.
Mateta transferi hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz netleşecek.
Crystal Palace, 2021 ocak ayında Mateta'yı Mainz'dan 3.5 milyon euro'ya kiralık olarak kadrosuna kattı.
Oyuncunun performansından memnun olan İngiliz ekibi, 2022 ocak ayında ise 11 milyon euro ödeyerek bonservisini aldı.
MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ
Mateta, Crystal Palace'ta sergilediği performansla Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın da dikkatini çekti. Deschamps, oyuncuyu Dünya Kupası Eleme maçlarında kadroya davet etti. 3 maça çıkan Mateta 2 gol attı, Dünya Kupası kadrosunda da yer almak istiyor.