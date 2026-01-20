Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Mateta bombası! Transferde tüm şartlar zorlanacak

Fenerbahçe'den Mateta bombası! Transferde tüm şartlar zorlanacak Fenerbahçe, ara transferde santrfor mevkisine dikkat çeken bir hamle yapmak isterken gündemine son Jean-Philippe Mateta'yı aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için ayırdığı bütçe ise ortaya çıktı. İşte detaylar...







Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Birçok ismi listesinde barındıran sarı-lacivertliler, son olarak gündemine Crystal Palace'ın yıldızı Jean-Philippe Mateta'yı aldı.

Bunun nedeni de Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Vedat Muriqi transferlerinden sonuç alınamaması.