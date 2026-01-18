GÖZLER MARCO ASENSIO'DA Bugün oynanacak Alanyaspor mücadelesi öncesinde yüksek formu ile Marco Asensio dikkat çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon Süper Lig'deki üç maçta aynı anda hem gol atıp hem de asist yapan Asensio, toplamda 13 skor katkısı sağladı. İspanyol oyuncu formunu bugün de istiyor.