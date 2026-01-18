Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler mücadeleden 3 puan alarak Galatasaray'ın kayıp yaşadığı haftada rakibine yaklaşmak istiyor. İşte Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yaptığı önemli takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen F.Bahçe bugün ligin ikinci yarısını Alanyaspor deplasmanında açacak. Sarı Kanarya açılışı iyi yaparak zirve yarışındaki mücadelede varlığını sürdürmek istiyor.
Sarı-lacivertli kritik karşılaşma öncesinde 4 isim bugün Alanya önünde forma giyemeyecek. Afrika Kupası'nda bulunan Nesyri'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Szymanski, Levent ve Brown olmayacak.
Elindeki isimleri en iyi şekilde değerlendirmek isteyen teknik direktör Domenico Tedesco, en ideal kadrosunu sahaya sürecek.
İki takım arasındaki rekabette sarı-lacivertlilerin 11'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 5 maç ise eşitlikle sona erdi.
3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de kritik Alanyaspor mücadelesi öncesinde 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Musaba ve Alvarez kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Öte yandan sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynamayacak olan Brown da sınırda yer alıyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Süper Lig'de ikinci yarıyı bugün Alanya deplasmanında açacak olan F.Bahçe çalışmalarını tamamladı.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son taktik antrenmanını gerçekleştiren sarı-lacivertliler daha sonra mücadelenin oynanacağı Alanya'ya doğru hareket etti.
SON 4 MAÇIN İKİSİ BERABERE
İki takım arasında oynanan son maçlarda Alanyaspor rakibine çelme takmayı başardı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki mücadele son dakikada gelen golle 2-2 sona ererken, taraflar arasındaki son 4 maçın ikisi eşitlikle sona erdi. Kalan 2 maçtan ise sarı-lacivertliler zaferle ayrıldı.
GÖZLER MARCO ASENSIO'DA
Bugün oynanacak Alanyaspor mücadelesi öncesinde yüksek formu ile Marco Asensio dikkat çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon Süper Lig'deki üç maçta aynı anda hem gol atıp hem de asist yapan Asensio, toplamda 13 skor katkısı sağladı. İspanyol oyuncu formunu bugün de istiyor.