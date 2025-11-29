Domenico Tedesco derbi planını belirledi! Galatasaray maçında...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Derbi öncesi Tedesco, takımın stratejilerini belirleyerek galibiyet için planlarını oluşturdu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Ferencvaros'la berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco da cuma günü itibarıyla ezeli rakiplerini ekibiyle beraber mercek altına aldı.
Sarı-kırmızılıların artılarını eksilerini tek tek not eden İtalyan çalıştırıcı, A, B ve C planı olmak üzere üç plan üzerinde çalışıyor. Hedef; Galatasaray'ı Kadıköy'de devirip hem liderliği hem de psikolojik üstünlüğü ele geçirmek.
FORVETTE EN-NESYRI OLACAK
Fotomaç'ta yer alan habere göre İtalyan teknik adam, Galatasaray'ın beklerde yaşadığı sıkıntıyı artıya çevirmek istiyor. A planını bunun üzerine yapan Tedesco, Nene ile Kerem üzerinden hücum setlerini çiziyor. Bu planda 40 yaşındaki teknik adam, forvet hattında En-Nesyri'yi görevlendirmeyi düşünüyor.
A planı, Galatasaray'ın Mauro Icardi'yle maça başladığı senaryoda işleme koyulacak. Bu oyun sisteminde 4-2-3-1 dizilimi tercih edilecek ve savunma önde kurulacak.
HIZLI GEÇİŞLERLE GOL
Böylece Galatasaray, dar alana sıkıştırıp sonuç almaya çalışılacak. Tedesco'nun B planının bir numaralı aktörü ise Jhon Duran. Bu planda topu Galatasaray'a bırakmayı düşünen İtalyan teknik adam; Nene, Kerem ve Jhon Duran'ın savunma arkası koşularıyla skor bulmaya çalışacak.
Galatasaray'da Osimhen'in 11 oynadığı senaryoda bu plan devreye girecek. Özellikle hızlı geçişlerle rakip savunmanın arkasına sarkıp, gol aranacak.
KALABALIK ORTA SAHA
Tedesco'nun C Planı ise Talisca üzerine... Bu durumda Duran ve En-Nesyri yedek kulübesinde derbiye başlayacak. Talisca, ileri uçta gol ayağı olacak. Asensio da hemen arkasında sahte 9 rolünü oynayacak.
Fenerbahçe, sambacının ilk 11'de başladığı senaryoda 4-1-4-1 şeklinde dizilecek. Fred de ilk 11'de başlayacak. Kalabalık bir orta saha ile topun kontrolünü eline almayı hedefleyen Tedesco, sabırlı bir oyunla gol arayacak.
DURAN TOPTA KANARYA ÖNDE
Fenerbahçe, Galatasaray'a oranla bu sezonun geri kalanında duran toplardan daha fazla gol buldu. Tam 8 kez bu şekilde ağları havalandıran sarı-kanarya, bu gollerin 2'sini korner, 2'sini penaltı, 2'sini serbest vuruş, 1'ini frikik 1'ini ise taçtan buldu. Galatasaray ise 1 korner, 2 taç, 2 de penaltı golü attı.
FENER'İN SOLU ASLAN'IN SAĞI
Fenerbahçe, bu sezon attığı gollerin 17'sini sol ayakla buldu. Galatasaray'da ise bu durum tam tersi. Sarı-kırmızılılar, gollerin 17'sini sağ ayakla attı. Aslan'ın sol ayak golü 7, Fenerbahçe'nin sağ ayak golü 8... Fenerbahçe 4'e 3 olarak kafa golünde de önde. İki takım set hücumundan 3'er, geçişlerden ise 2'şer kez ağları sarstı.