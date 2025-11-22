CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! 00:45
G.Saray'dan orta sahaya genç yetenek! G.Saray'dan orta sahaya genç yetenek! 00:45
F.Bahçe'ye transferde kötü haber F.Bahçe'ye transferde kötü haber 00:45
F.Bahçe'de kritik İrfan Can Kahveci zirvesi! F.Bahçe'de kritik İrfan Can Kahveci zirvesi! 00:45
Portekiz'den flaş Rafa Silva iddiası! Portekiz'den flaş Rafa Silva iddiası! 00:45
"Transferde isimden çok takıma katkı önceliklidir" "Transferde isimden çok takıma katkı önceliklidir" 00:44
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray orta saha transferinde rakip! F.Bahçe ve G.Saray orta saha transferinde rakip! 00:44
Robinho'nun oğlu G.Saray'a doğru! Robinho'nun oğlu G.Saray'a doğru! 00:44
Süper Lig'den Fenerbahçe'ye mi gelecek? Süper Lig'den Fenerbahçe'ye mi gelecek? 00:44
Osimhen'den Barış'a: Sana güveniyorum! Osimhen'den Barış'a: Sana güveniyorum! 00:44
Torreira ile Bielsa arasında gerginlik! Torreira ile Bielsa arasında gerginlik! 00:44
Davitashvili'nin hocasından ayrılık sinyali! Davitashvili'nin hocasından ayrılık sinyali! 00:44
F.Bahçe'den golcü atağı!
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk'e 3 talip!
Gram altın bugün ne kadar oldu?
Kilo verme neden durur?