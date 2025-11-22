Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk'e Süper Lig'den 3 talip!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk'e Süper Lig'den 3 talip! Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik golcü transferine verildi. Kadrodaki hücum oyuncularının performansından memnun olmayan sarı-lacivertlilerin, bir süredir kadro dışı olan tecrübeli isim Cenk Tosun ile de yolların ayrılması gündemde. Milli golcüye Süper Lig'den 3 ekibin talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri





Domenico Tedesco yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de üst üste aldığı 4 galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu. Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirerek taraftarlarına umut verdi.



Kadrodaki bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenirken, yönetim yeni transferlerle ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor. Bu süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

