Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Sözleşmesi sona eriyor
Devre arası transfer döneminde orta sahaya mutlaka bir takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
DomenicoTedesco ile yakalanan uyum sonrası son dönemde çıkışa geçen Fenerbahçe, lider Galatasaray ile aradaki farkı 1 puana kadar indirdi.
Şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendiren sarı-lacivertliler, ocak transfer döneminde de bir orta saha takviyesi yaparak ipi göğüslemeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda da, Fransa 1. Lig ekiplerinden Lorient forması giyen 20 yaşındaki Kamerunlu orta saha Arthur Avom'un, Sarı-Lacivertliler ile adının anılmaya başlandığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre, piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde olan Avom'un kulübüyle mevcut kontratı yıl sonunda sona eriyor. Fenerbahçe'nin de bu fırsatı değerlendirmek istediği öne sürülüyor.
Kamerun Milli Takımı'nda 8 kez forma giyen ve 1 gol kaydeden Arthur Avom, Fransa'da sergilediği performansla güçlü bir izlenim bırakmış durumda. Genç orta saha, özellikle pas kalitesi ve oyun görüşüyle öne çıkıyor.