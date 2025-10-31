CANLI SKOR ANA SAYFA
Quaresma Beşiktaş-F.Bahçe derbisi için geliyor! Quaresma Beşiktaş-F.Bahçe derbisi için geliyor! 15:16
Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Okan Buruk'tan sürpriz tercih! 14:24
Trabzonspor G.Saray maçına hazır! Trabzonspor G.Saray maçına hazır! 13:05
G.Saray Osimhen'in bonservisini belirledi! G.Saray Osimhen'in bonservisini belirledi! 11:20
Beşiktaş ile F.Bahçe arasında 22 milyar TL'lik derbi Beşiktaş ile F.Bahçe arasında 22 milyar TL'lik derbi 10:54
Trabzonspor ile Galatasaray 105’inci randevuda Trabzonspor ile Galatasaray 105’inci randevuda 10:50
Sevilla Marco Asensio'yu istiyor! Sevilla Marco Asensio'yu istiyor! 10:09
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! 09:37
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! 00:43
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Adalı açıkladı Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Adalı açıkladı 00:43
Serdal Adalı'dan bahis açıklaması! Serdal Adalı'dan bahis açıklaması! 00:43
Adalı'dan Sergen Yalçın sözleri! Adalı'dan Sergen Yalçın sözleri! 00:43
Lens – Lorient maçı canlı nasıl izlenir? Lens – Lorient maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fransa Ligue 1: Rennes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI izleme linki!
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim On Numara kazanan numaralar belli oldu!
Akdeniz Belediye Spor’dan Kayseri’de şampiyonluk geçidi