Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e zam! Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varmak üzere. İşte detaylar...









Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, transfer döneminde kendisi için birçok teklif gelmesine rağmen kulübün çıkarlarını düşünerek ayrılmak istemedi.

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de oynayan ve başarılı bir performans gösteren 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna yönetimden jest geldi.