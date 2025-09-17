Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, transfer döneminde kendisi için birçok teklif gelmesine rağmen kulübün çıkarlarını düşünerek ayrılmak istemedi.
Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de oynayan ve başarılı bir performans gösteren 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna yönetimden jest geldi.
Sarı-lacivertli kulübe 2020'de Gölcükspor'dan transfer olan İsmail Yüksek'în sözleşmesi 2028'e kadar uzatılmış ve maaşına zam yapılmıştı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin tekrar yenileneceği ve maaşına bir kez daha zam yapılacağı öğrenildi.