Fenerbahçe'de Matvey Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? İşte o gerçek...
Yaz transfer döneminde son anlara kadar transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, birçok ismi kadrosuna katsa da aradığı profilde bir orta sahayı transfer etmeyi başaramamıştı. Sarı-lacivertlilerin uzun süre gündeminde yer alan CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ın transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transferin döneminin son anlarına kadar Fenerbahçe bir orta saha transferi için çalışmalarını aradığını bulamadı ve orta saha transferi bir sonraki transfer penceresine kaldı. Gündeme gelen birçok isimle büyük ilerleme kaydeden sarı-lacivertliler, sakatlık ve ya yüksek maliyet sebebiyle geri adam atarak transferlerden vazgeçti.
Bu doğrultuda da sezonun ilk yarısını orta sahada "eksik" olarak geçirmek zorunda kalacak Fenerbahçe'nin, uzun süre gündemini meşgul eden genç futbolcunun transferini neden bitiremediği hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'deki +2 yabancı kuralına da uyan 20 yaşındaki Rus orta saha Matvey Kislyak'ı transfer edebilmek için yoğun bir çaba sarf etmiş ve görüşmeleri de belli bir noktaya taşımıştı. CSKA Moskova forması giyen genç futbolcunun transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.
Transferfeed'de yer alan habere göre, Fenerbahçe oyuncu ve menajeriyle anlaşmayı başarsa da, Rus ekibini bonservis konusunda ikna etmeyi başaramadı. CSKA Moskova ile 3 yıl sözleşmesi bulunan Kislyak'ın kontratında bir serbest kalma maddesi bulunmaması da Karnarya'yı transfer konusunda çıkmaza soktu.
Haberde ayrıca Rus orta sahanın menajerinin iki taraf arasındaki anlaşmayı doğruladığı aktarılırken, kulüpler arasında henüz bir anlaşmanın olmadığının altı çizildi. Ancak sarı-lacivertliler CSKA'yı bonservis konusunda ikna edebilirse önümüzdeki transfer döneminde transferi bitirebilir. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis teklif ettiği iddia edilmişti.
Kanarya'nın teklifiyle ilgili de Rus basınına konuşan Kislyak, "CSKA beni yetiştirdi, burada parladım. Mutluyum ve oynamaya devam etmeye hazırım. 'Bir sezon daha kal, sonra büyük bir kulübe git...' demek kolay. Ama bunun bir garantisi yok. Bugün her şey iyi, yarın kötüleşebilir. Seçenekler varken 'Ya Barcelona beni isterse?' diye düşünmek doğru değil." ifadelerini kullanarak ayrılığa yeşil ışık yakmıştı.
Orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen genç futbolcu, bu sezon CSKA forması ile 11 maça çıkarken, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Rusya Milli Takım'ının da formasını 5 kez giyen genç futbolcu 1 de gol kaydetti. CSKA Moskova ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Matvey Kislyak'ın Transfermarkt verilerine göre 8 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.