Fenerbahçe'de Matvey Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? İşte o gerçek...

Fenerbahçe'de Matvey Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? İşte o gerçek...

Yaz transfer döneminde son anlara kadar transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, birçok ismi kadrosuna katsa da aradığı profilde bir orta sahayı transfer etmeyi başaramamıştı. Sarı-lacivertlilerin uzun süre gündeminde yer alan CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ın transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)