Fenerbahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine çok az bir zaman kala çalışmalar hız kazandı. Sarı lacivertlilerde özellikle Edson Alvarez'in yaşadığı sakatlık sonrası orta sahaya takviye yapmak için harekete geçildi. Bu doğrultuda yönetimin, 40 milyon Euro'luk o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)