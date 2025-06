"KAMPA İLK GELEN EN SON AYRILAN JOSE'DİR"



Mourinho oyuncularla çok kaliteli bir ilişki kuruyor, maksimumunuzu verebilmeniz için her şeyini veriyor, bu yüzden bunun olmasını bekliyor. Her ayrıntıya dikkat ediyor. Kampa ilk gelen, en son ayrılan o oluyor. Sakatlandığımda beni destekledi ve cesaretlendirdi. Çatışmalar? Daha çok medyaya, bazı rakiplere veya diğer yapılara yönelik. Kulüpte ve takımda her şey aynı seviyede.