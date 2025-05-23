THY EuroLeague'de Final-Four heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ile finale çıkmak için karşı karşıya geliyor.
Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 22-14 Panathinaikos AKTOR
2. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 38-33 Panathinaikos AKTOR
3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 55-48 Panathinaikos AKTOR
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS AKTOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Final-Four maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.