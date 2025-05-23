Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçı CANLI (Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR canlı anlatım)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final-Four maçında Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2025- 17:55 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025- 19:23