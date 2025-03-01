Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta oynanan dev derbide Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Kanarya, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.Ligde 58 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, hücum hattında Youssef En-Nesyri, Dzeko ve Talisca gibi yıldızlarla etkili olmayı hedeflerken, ilk 11’de kimlerin forma giyeceği büyük merak konusu. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise ligde kalma mücadelesinde kritik virajlardan birine giriyor. Peki, Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk yolunda hata yapma lüksü olmayan Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu sezon 24 karşılaşmada 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kanarya, zirve yarışındaki avantajını korumak istiyor. İç sahada taraftar desteğini de arkasına alacak olan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında etkili bir oyun sergileyerek kazanmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekipte, ilk 11'de kimlerin forma giyeceği ise büyük bir merak konusu. Rakip Antalyaspor ise Emre Belözoğlu yönetiminde yükselen bir performans grafiği çiziyor. Son 5 maçını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En- Nesyri

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Petrusenko, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Youssef En-Nesyri etkili oyununu sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Gaziantep FK deplasmanında rakip fileleri havalandırmayı başaran Faslı golcü, bu sezon oynadığı 38 maçta 25 gol ve 5 asist yaptı.

TALISCA'DAN KRİTİK GOLLER

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, Gaziantep FK ile oynanan kupa maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Ceza sahası dışından çektiği etkili şutlarla rakiplere zor anlar yaşatan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 4 gol kaydederken, henüz asist katkısında bulunamadı.

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Antalyaspor maçına hazırlanan Fenerbahçe, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 0-0 berabere kalan ve 7 maçlık galibiyet serisi son bulan Kanarya, tekrar 3 puan alarak seri yakalamayı hedefliyor. 58 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışında yara almadan puan farkını kapatmak istiyor.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDE OLACAK

Ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 4 maç ceza alan Jose Mourinho'nun cezası Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirildi. Onvo Antalyaspor maçında takımının başında olamayacak Portekizli çalıştırıcı, kritik karşılaşmayı tribünden takip edecek.

KANARYA'DA EKSİK OLAN İSİMLER

Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de sakat futbolcuların tedavisi devam ediyor. Ligin 26. haftasında oynanacak mücadelede sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından etkili bir performans ortaya koyan Antalyaspor, son 5 lig maçını da kaybetmi. Bu maçlarda; 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Akdeniz ekibi, en mağlubiyetini ise Göztepe deplasmanında aldı. Fenerbahçe karşısında da puan ya da puanlar almak isteyen Antalyaspor'un nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR ARASINDA 65. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Antalyaspor 65. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 42'sini sarı-lacivertliler kazanırken, 9 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Yılmaz üstlenecek.