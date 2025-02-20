Fenerbahçe maçı TIKLA İZLE | Anderlecht-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht’e konuk oluyor. İlk maçta Kadıköy’de 3-0’lık net bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak son 16 biletini almak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya, kritik mücadeleyi de kazanarak, Galatasaray derbisi öncesinde moral depolamayı hedefliyor. Belçika temsilcisi Anderlecht, 3-0’lık mağlubiyetin ardından mucizeyi gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Kendi evinde taraftarıyla birlikte baskı kurmak isteyen Anderlecht, erken bulacağı gollerle tur şansını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Anderlecht-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht'e konuk oluyor. İlk maçta Ülker Stadyumu'nda 3-0 gibi net bir skorla kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya, hata yapmadan tur atlamayı ve Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefliyor. İlk maçta aldığı farklı mağlubiyetle tur şansını zora sokan Anderlecht, Lotto Park'ta taraftar desteğini arkasına alarak bir sürprize imza atmak istiyor. Fenerbahçe, turu geçmesi halinde son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek. Sarı-lacivertliler, bir yandan rövanş mücadelesine odaklanırken, diğer yandan Galatasaray derbisi hazırlıklarını da sürdürüyor. Peki, Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Anderlecht-Fenerbahçe maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Lotto Park'ta oynanacak Anderlecht-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Anderlecht-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Leoni, Stroeykens, Dendoncker, Degreef, Vasquez, Huerta.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Cenk.

KANARYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Anderlecht maçına hazırlanan Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ülker Stadyumu'nda 3-0 gibi net bir skorla rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, rövanş maçında da aynı performansı göstermeyi amaçlıyor. Son 16 turu için mücadele edecek Kanarya, Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olmaya hazırlanıyor.

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'nin en büyük hücum silahlarından biri olan Youssef En-Nesyri gollerini atmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında fileleri havalandırmayı başaran Faslı futbolcu, bu sezon oynadığı 9 Avrupa maçında 5 gol kaydetti. Ligde ise 22 karşılaşmada süre alan 27 yaşındaki golcü isim 15 gol atarken, 4 kez de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanılan iki karşılaşmada da süre alan En-Nesyri, bu maçları da boş geçmeyerek, 3 defa rakip fileleri havalandırdı.

DERBİ ÖNCESİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 yenen Fenerbahçe'nin Belçika'da oynanacak maçta rotasyona gideceği tahmin ediliyor. Galatasaray derbisi öncesi futbolcularını dinlendirmesi beklenilen sarı-lacivertlilerin, Fred, En-Nesyri ve Dzeko yerine Mert Hakan, Cenk ve Talisca'ya şans vereceği düşünülüyor.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KADRODA YOK

Belçika'da oynanacak kritik Anderlecht maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 6 isim kadroda yer almıyor. Sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku bu maçta süre alamayacak.

Henüz hazır duruma gelemeyen Dominik Livakovic, gribal enfeksiyonu bulunan Allan Saint-Maximin ve transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder de Belçika kafilesinde yerini alamadı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Anderlecht-Fenerbahçe maçının hakemi İsviçreli Sandro Scharer oldu. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR hakemliğini Lukas Fahndrich yapacak. AVAR'da ise Lionel Tschudi görev alacak.