Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı Trabzonspor hakkındaki iddiaları yanıtladı.

FATİH TEKKE: TÜRKİYE'DE HER ŞEY MÜMKÜN

Trabzonspor Teknik Direktörlüğü hakkındaki soruları yanıtlayan Fatih Tekke, "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.