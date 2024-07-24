Fenerbahçe'nin hem kendisiyle hem de kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertliler için yola çıktı.
Faslı golcünün 14.50'de İstanbul'da olması bekleniyor.
F.BAHÇE RESMEN DUYURDU!
Sarı-lacivertliler 27 yaşındaki santrforla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.
Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi, kulübü Sevilla FC, S.A.D. ile görüşmelere başlamıştır. En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/zG8nlCBdfx— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 24, 2024
😎 Youssef En-Nesyri yola çıktı. pic.twitter.com/r8VW5VYeWE— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 24, 2024