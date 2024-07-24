Fenerbahçe'nin hem kendisiyle hem de kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertliler için yola çıktı. Faslı golcünün 14.50'de İstanbul'da olması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin hem kendisiyle hem de kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertliler için yola çıktı.

Faslı golcünün 14.50'de İstanbul'da olması bekleniyor.

F.BAHÇE RESMEN DUYURDU!

Sarı-lacivertliler 27 yaşındaki santrforla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.