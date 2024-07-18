Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Sarı-lacivertliler, hazırlık karşıla��masında Hull City ile karşı karşıya geliyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
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FENERBAHÇE - HULL CITY MAÇI 11'İ:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Fred, Ryan Kent, Tadic, Dzeko
FENERBAHÇE - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Hull City maçı 18 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da başladı. Müsabaka TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanıyor.