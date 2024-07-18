Fenerbahçe - Hull City CANLI İZLE | Fenerbahçe - Hull City maçı canlı anlatım

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler, hazırlık karşılaşmasında Hull City ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2024- 20:26