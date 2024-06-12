Fenerbahçe Tottenham forması giyen o yıldız için girişimlere başladı

Trendyol Süper Lig'de 2 sezondur 2. bitiren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi.

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, Fred'in yanına ilk 11'de oynayacak bir futbolcu arıyordu.

Kanarya aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın da listesinde bulunan ve Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg için girişimlere başladı.

28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 39 maça çıkarken gol veya asist katkısı sağlayamadı. Bu süreçte 1.486 dakika sahada kaldı.