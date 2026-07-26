Vedat Muriqi'nin sakatlığının ardından bir golcü daha eklemesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy'yi almıştı. Sarı-lacivertlilerin Gineli golcü ile yeni bir görüşme yaptığı öğrenilirken, transferin maliyeti belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Forvet bölgesine mutlaka bir transfer yapacak Fenerbahçe'de gözler Serhou Guirassy'ye çevrildi.
Alman ekibi Borussia Dortmund ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, 35 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.
Bundesliga temsilcisiyle pazarlıklar ve görüşmeler devam ediyor. Alman basınında çıkan haberlerde; Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki Gineli futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Seçim döneminden beri Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve transfer listesinde ilk sıraya yazılan Guirassy'nin kadroya katılması planlanıyor.
KARTAL BEĞENİYOR
Borussia Dortmund'la sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Gineli golcü Guirassy'nin piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. 2024'ten beri sarı-siyahlı formayı giyen deneyimli yıldız için Teknik Direktör İsmail Kartal da olumlu rapor veriyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Guirassy'nin yıllık maaş olarak 10 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
Oyuncu tarafının Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile Borussia Dortmund arasındaki görüşmelerini takip ettiği dile getirildi.
Lig başlamadan transferin bitmesi hedefleniyor.
DORTMUND'LA KAMPTA
Fenerbahçe'nin görüşmelere devam ettiği Serhou Guirassy, Borussia Dortmund ile sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlık maçları ve antrenmanlarda yer alan Guirassy, bir yandan da transfer sürecini yakından izliyor.
İLK 11'DE BAŞLADI
Sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki Guirassy, dün Borussia Dortmund'un Fortuna Düsseldorf'a 2-1 yenildiği hazırlık maçında ilk 11'de başladı. İkinci yarı başında oyundan çıktı.