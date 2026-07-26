Fenerbahçe'den Guirassy ısrarı! İşte transferin maliyeti

Vedat Muriqi'nin sakatlığının ardından bir golcü daha eklemesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy'yi almıştı. Sarı-lacivertlilerin Gineli golcü ile yeni bir görüşme yaptığı öğrenilirken, transferin maliyeti belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)