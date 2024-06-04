Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ve kendisi hakkında ayrılık iddialarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE SZMYANSKI'NİN O SORUNA YANITI:

"F.BAHÇE'DE KALACAK MISIN, AYRILACAK MISIN?"

Sebastian Szymanski: "Şu anda geleceğim hakkında bir şey söyleyemem. EURO2024'e odaklanıyorum. Böyle bir sezondan ve bu kadar harika bir insanın kulübe gelmesinden sonra, Fenerbahce'de kalırsam hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Göreceğiz, her şey olabilir. Hiçbir şeyden asla emin olamazsın."

"ZALEWSKİ'Yİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından 'Bunu saklamıyorum, Nicola Zalewski ile transferi konuştum. Bize transfer olması için ikna etmeye çalışıyorum."

"MOURINHO'NIUN GELECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesini beklemediğini söyleyen Szymanski, "O özel biri. Futbol dünyasında çok büyük bir figür. Doğrusunu söylemek gerekirse onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. Fenerbahçe harika taraftarı olan tutkulu bir kulüp, burayı sevecektir. ifadelerini kullandı.