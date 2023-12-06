Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
F.Bahçe'ye kötü haber!
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Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL oldu? 6 Aralık 2023 Döviz Kuru
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