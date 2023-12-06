Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbi heyecanı yaşanacak. 15. hafta müsabakası Tüpraş Stadyumu'nda tıklım tıklım dolu tribünlere karşı oynanacak. İki ekip de mutlak 3 puan için sahada olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın detayları da yer alıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, eksikler ve Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları arşatırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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