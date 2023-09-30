Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Rizespor maçı canlı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Rizespor maçı 1 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.