Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Zenit ve Kızılyıldız'ın ardından Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de yen transferlerin performansı da merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2023- 12:00