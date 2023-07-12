F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir çalım daha! Djiku'dan sonra...
İtalyanlar bombayı patlattı! F.Bahçe'den sürpriz harekat
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
TÜM VÜCUT GELİŞTİRME HAREKETLERİ👊