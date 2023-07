Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, "Takımımıza baktığımda çok değerli bir ekibiz. Bu sene hem ligi, hem Konferans Ligi'ni hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı götürebilecek bir ekibimiz var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız olacak. Onlarla en kısa sürede uyum sürecini atlatıp iyi bir başlangıç yapmaya çalışıyoruz"

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı oyuncusu İsmail Yüksek, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Rusya kampında FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Kamp sürecine dair açıklamalarda bulunan İsmail Yüksek, ilk defa çalıştığı teknik direktör İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe ruhunu futbolculara aşılayabilecek bir hoca olduğunu da söyledi. Bu sezonun çok değerli olduğuna vurgu yapan Yüksek, camiayla birleşip şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.

"İSMAİL HOCAMIZLA BERABER YENİ BİR DÖNEME BAŞLADIK"

Kamp dönemine dair konuşan İsmail Yüksek, "Kamp dönemi yoğun geçiyor. Hava da çok değişken, bir sıcak bir soğuk ama bunun ötesinde gerçek anlamda çok güzel bir kamp dönemi oluyor. İsmail hocamızla beraber yeni bir döneme başladık. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. Onların da uyum süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Şu an takımdaki arkadaşlık da çok iyi. Umarım lige de çok güzel bir şekilde yansır" dedi.

"KUPA KAZANMAK HER ZAMAN GÜZEL VE ÖZELDİR"

Türkiye Kupası'nı kazanmalarını değerlendiren İsmail Yüksek, "Yorucu ve yoğun bir sezon geçirdik. İstediğimiz hedefe ulaşamasak da sonu kupayla biten bir sezon oldu. Kupa kazanmak her zaman güzel ve özeldir. Ama futbolda hiçbir zaman dün yok. Bizim önümüze bakmamız gerekiyor. Geçen sene yaptığımız hataları bu sene yapmamamız gerekiyor. Kendimize özgü değerlendirmeler yapmamız gerekiyor ki teknik ekibimizle, ağabeylerimizle, kardeşlerimizle beraber konuşup geçen sene yaptığımız hataları bu sene yapmamaya çalışıyoruz. Bizim için bu sene gerçekten çok değerli bir sene olacak. Şu anda da güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Lige hazırlanmaya, daha da güçlenmeye çalışıyoruz. İlk hazırlık maçımızı da oynadık. Tabii ki onun değerlendirmesini hocamız ve teknik ekip yapacaktır ama en azından iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz, her ne kadar penaltılarla kaybetsek de... Oyun için bazı yerlerde iyiydik bazı yerlerde hatalarımız da oldu. Kamp sürecinin iyi geçtiğini düşünüyorum. Umarım lige geçen sene yaptığımız hataları yapmayarak başlarız. Geçen seneden çıkardığımız hataları bu sene en aza indirerek iyi bir lig geçirmeyi hedefliyoruz. 2 Temmuz'da toplandık ve bir haftalık sürecin ardından ilk hazırlık maçımızı oynadık. Oynadığımız rakip Zenit ve bizden 20-25 gün önce toplanmış ki geçen senenin de Rusya Ligi şampiyonu. Zenit iyi bir takım, değerli bir takım. Tempo konusunda onlarla başa baş oynayabilmek bizim için iyiydi, güzeldi. Kendimizi tartmak açısından önemliydi. Hocamızın ve ekibin yaptırdığı antrenmanlar var ve bizler de en üst seviyeye çıkmaya çalışıyoruz. Bunu da sahaya yansıtmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN BU SENE ÇOK DEĞERLİ"

Üç kulvarda da mücadele edebilecek kalitede bir takıma sahip olduklarının altını çizen genç Yüksek, "Önümüzde zaman var. Çalışmamız gerekiyor. Rakiplerimizi iyi analiz etmemiz gerekiyor. Az önce de ifade ettiğim gibi bu sene, geçen sene yaptığımız hataları yapmamaya çalışıyoruz, onları en aza indirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz geçen sene ne kadar iyi başlasak da lig açısından sonu kötü bitti. İstediğimiz hedefe ulaşamadık. Bazı yaptığımız hatalar vardı ve o hataları bu sene yapmamak istiyoruz. Bizim için bu sene çok değerli. Şu an güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Konferans Ligi'ndeki rakiplerimizi bekliyoruz şu anda. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda La Fiorita 1967 (San Marino) - Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Açık konuşmak gerekirse hangisi gelirse bizim için fark etmez. Takımımıza baktığımda çok değerli bir ekibiz. Bu sene hem ligi, hem Konferans Ligi'ni hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı götürebilecek bir ekibimiz var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız olacak. Onlarla en kısa sürede uyum sürecini atlatıp iyi bir başlangıç yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"ONLAR AÇISINDAN DA ÇOK DEĞERLİ BİR KAMP"

Rusya kampında takımda yer alan Fenerbahçe Futbol Akademisi genç oyuncuları hakkındaki görüşlerini de dile getiren İsmail Yüksek, "Genç futbolcu kardeşlerimizi de aramıza katmaya çalışıyoruz. İçine kapanık genç kardeşlerimiz ki onları anlayabiliyoruz. İlk geldiğimde ben de öyleydim. Onların şu an olduğu konumun farkındayım, tahmin edebiliyorum. Sıcakkanlılığımızla aramıza katmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimin de güzel vakit geçirdiğini düşünüyorum. Onlar açısından da çok değerli bir kamp. İsmail Hocamız ve ekibi onları da gözlemliyor. Umarım onlar için de bu sene hayırlı olur. Şunu da söylemek istiyorum; özellikle Yusuf Kocatürk, bizleri çok şaşırttı. Yemeklerde oldukça eğleniyoruz, sahne performansı da çok iyiydi. Saha içinde çok başarılı ama saha dışında da gizli bir yetenek ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL HOCA FENERBAHÇE RUHUNU FUTBOLCULARA AŞILAYABİLECEK BİR HOCA"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ruhunu futbolculara aşılayabilen bir hoca olduğuna değinen İsmail Yüksek, şu şekilde konuştu: "İsmail Hocamızla ben ilk defa çalışıyorum, bu onunla ilk kampın. Gerçek anlamda Fenerbahçe efsanesi. Bu sene de onun istediklerini sahaya yansıtırsak çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Kendisiyle birebir iletişimimiz çok iyi. Oyuncuyla iletişimi harika. Çok dolu bir hoca. Fenerbahçe ruhunu futbolculara aşılayabilecek bir hoca. Belki de son zamanlardaki en büyük eksikliğimiz bu. Sahaya Fenerbahçe ruhunu yansıtmamız, bir karakter koymamız gerekiyor. İsmail Hoca da o karakteri bize hissettirebilecek bir hoca. Saha içinde de saha dışında da öyle. İstediklerini sahaya yansıtırsak bizim için güzel olacak. Benimle de çok ilgileniyor. Teşekkür ederim. Umarım benden istediklerini sahada en iyi şekilde veririm."

"HEP BİRLİKTE HERKESİN TEK BİR HEDEFİ VAR, O DA; TÜM CAMİAMIZIN İSTEDİĞİ ŞEY"

Hep birlikte tek bir hedefe odaklandıklarına değinen İsmail Yüksek, "Ben de diğer arkadaşlarım gibi bu seneyi çok önemsiyorum. Uzun bir tatil dönemimi yoktu ki tatilde de ekstra çalışmaya özen gösterdim. Yeni gelen hocamız, teknik ekip ve arkadaşlarımla en kısa sürede tanışmak, alışmak istedim. Benden ne istediklerini merak ettim. O yüzden milli takımdan sonraki süreçten erken döndüm. Tabii bir de şu vardı, geçen sezonun sonunda hem kendi takımımda hem de A Milli takımda forma şansı az buldum. Sezon biter bitmez aslında dinlenme dönemi başlamıştı. Milli takımda da oynama sürem az olduğu için erken gelmeye çalıştım. Diğer takım arkadaşlarımı da düşünüyorum, onlar da milli takımlarda oynadılar. Onlar için de çok yoğun bir süreç oldu. Hep birlikte herkesin tek bir hedefi var, o da; tüm camiamızın istediği şey. Birlik ve beraberlik içinde olursak, istediğimiz tek şeye odaklanırsak bu sene çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Şu anda çok güzel bir ortam var. Herkesin de hedefi bu ortamı en iyi şekilde tutabilmek. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Tüm takım da birbirine alışıyor. Sana içinde saha dışında ve yemeklerde kaynaşıyoruz. Bu birlikteliğimizi sezon sonuna kadar götürebilirsek güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TAKIMDAKİ HERKESLE İYİ GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUM"

Takım içerisindeki her oyuncuyla iyi anlaştığını dile getiren Yüksek, "Takımdaki herkesle iyi geçinmeye çalışıyorum. Tabii ki de yakın olduğum bazı ağabeylerim ve kardeşlerim var. Yabancı futbolcularla da aram çok iyi. Mesela Michy beni çok güldüren biri. Ama özellikle Mert ağabey, İrfan ağabey, Samet ağabey, Serdar ağabey, Altay, Burak... hepsiyle iyi anlaşmaya çalışıyorum. Hepsi de beni sağ olsunlar seviyor. Yabancılarla da aynı şekilde. Kalplerimiz bir ki futbolun dili de bu. Saha içinde de iyi anlaşırsak gerisinin bir önemi yok zaten" dedi.

"BOŞ ZAMANLARIMDA AİLEMLE BOL BOL VAKİT GEÇİRMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Kamp dönemi boyunca özellikle yeğenlerinden ayrı kalmasının biraz üzücü olduğunu ve onları çok sevdiğini aktaran İsmail Yüksek, "Ben ailemi çok seviyorum. Boş zamanlarımda da ailemle bol bol vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çocukları çok seviyorum. Eğlenmeyi, alışverişe gitmeyi, oyun oynamayı çok seviyorum. Yeğenlerimi de özledim. Onlar da futbola çok meraklılar. Takım içinde güzel bir ortam oluşuyor. Çocuklar bazen tesislere geliyor, soyunma odalarına giriyorlar. Onlarla güzel zamanlar geçiriyoruz. Takımda evli olan ağabeylerimiz de var. Ben yeğenlerimi bu kadar çok seviyorsam onları düşünemiyorum, kendi çocukları burunlarında tütüyordur. Hepsinin sağlıklı, güzel ömürleri olsun" diye konuştu.

"CAMİAMIZLA BİRLEŞİP, ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPARAK ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Başarılı futbolcu şampiyonluk yolunda taraftarımızın desteğine değindi ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Taraftarımızın bize desteği çok önemli. Onlarla birlikte bazı maçlarda çok farklı seviyelere çıktık. Bunu rakip takımlar da gördü. Bu sene, geçen seneyi unutup, yapılan hataları bu sene en aza indirerek en iyi şekilde bir sezon geçirmeye çalışacağız. Onların bize vereceği destek çok ama çok önemli. Onlarla birlikte olduğumuzda, onlarla birleştiğimizde Kadıköy'de farklı bir ortam oluşuyor. Onları görmekten dolayı çok mutluyuz. Şu anda Rusya'dayız ve buradaki stadyumda bile taraftarımızı görüyoruz. İnanın çok farklı bir ortam oluşuyor. Onları görünce duygulanıyoruz. Bu zaten Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür. Fenerbahçe her yerde, Fenerbahçe sadece bir yerde değil. Dünyanın her bir köşesinde bir Fenerbahçe taraftarı var. Bizler de bu takımda, böyle büyük camiada oynadığımız için gurur duyuyoruz. Taraftarımız her zaman yanımız olsunlar, her zaman bizi desteklesinler. Bu sene çok değerli. Camiamızla birleşip, camiamızın istediği şampiyonluğa elimizden ne geliyorsa yaparak ulaşmak istiyoruz, mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Kimse onlardan daha çok isteyemez ama bizler de çok ama çok istiyoruz. Tabii 9 senedir bu takım şampiyon olamıyor. Bu sene inşallah o 9 yıllık süreci sonlandırmak istiyoruz. Bu kampla da başladık. Bu şekilde onlarla birlikte şampiyon olmak istiyoruz."