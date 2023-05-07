GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE İZLE CANLI | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk olacak. Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşmada, zirve yarışında olan sarı lacivertliler, deplasmanda mutlak 3 puan için yarışacak. Çotanak Spor Komplesi'nde oynanacak karşılaşmada 7 futbolcu Giresunspor karşısında forma giymezken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 33. haftada devam ediyor. Zirve yarışında nefes kesen mücadelelere imza atan Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oluyor. Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşmada sarı lacivertlilerden Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Lincoln Henrique, Nazım Sangare ile sarı kart cezalısı Willian Arao ve kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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15 KARŞILAŞMADA 8 GALİBİYET

Çotanak Spor Komplesi'nde oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadelede mutlak 3 puan için yarışacak olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 5 lig karşılaşmasından galip ayrılarak zirve yarışını kızıştırdı. Sarı lacivertliler haftaya 67 puanla ikinci, 27 puanı bulunan Bitexen Giresunspor ise 16. sırada girdi.

Ligin ilk yarısında evinde 2-1 mağlup olduğu Giresun temsilcisi ile ligde daha önce 15 kez karşılaşan Fenerbahçe, 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 22 gol atıp 11 gol yedi. Sarı lacivertli ekip, Giresunspor ile ligde deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken, attığı 7 gole karşın kalesinde 4 gol gördü.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Giresun'a götürdüğü 22 kişilik kafilede şu isimler bulunuyor:

Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Diego Rossi, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Joao Pedro, Arda Güler, Emre Mor, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia, Michy Batshuayi.