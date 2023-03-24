Portekiz medyasında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Jorge Jesus'un yüksek bir transfer bütçesi talep ettiğini yazarken, 4 isimden oluşan ön listesini de yönetime verdiğini duyurdu. İşte o futbolcular...
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un listesi ortaya çıktı! İşte 4 isim
Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Jorge Jesus için Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Jesus şimdiden 4 ismi yönetime sundu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
RAFA
Benfica'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, forvet arkası oynuyor.
Bu sezon 36 resmi maçta 12 gol attı, 9 asist yaptı. Portekizli Rafa'nın sözleşmesi 2024'te sona eriyor.