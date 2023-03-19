Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor. Mete Kalkavan'ın düdüğüyle başlayacak olan karşılaşmada sarı lacivertliler ligin lideri ile puan farkını azaltmayı hedeflerken kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra 3 oyuncu da sakatlık nedeniyle Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

F.BAHÇE'DEN LİDERE YAKLAŞMA HEDEFİ

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

ALANYA 1, KANARYA 4 EKSİK

Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.