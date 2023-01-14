Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus transfer raporunu verdi! İşte listedeki 4 isim
Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan sarı-lacivertli ekipte kadroyu güçlendirmek adına yapılan çalışmalar hız kazandı. Kanarya'da teknik patron Jorge Jesus, sol bek ve forvet transferi isterken listedeki adaylar da belli oldu. İşte detaylar...
Şampiyonluk hedefleyen Kanarya, deplasmanda 3 puan alarak ezeli rakibinin kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte takıma takviyeler yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.