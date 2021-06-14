SANTOS BORRE

River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. River Plate sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Santos Borre için Fenerbahçe devreye girdi. Inter, Milan ve Lazio gibi dev kulüpler de Borre ile anlaşmak için sıraya girdi.