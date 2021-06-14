Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de beklenen başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Sarı lacivertli ekip, yeni hocası belli olmamasına rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan ve Santos Borre gibi isimler listeye dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları(FB haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
EDIN VISCA
Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Edin Visca için temasları sıkılaştıracak. Başakşehir ile olan iyi ilişkiler, İrfan Can Kahveci transferindeki gibi değerlendirilecek.
STEVEN CAULKER
Aytemiz Alanyaspor formasıyla iyi bir performans sergileyen ve sözleşmesi sona eren Steven Caulker, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor. Kanarya, İngiliz stoper ve menajeriyle temaslarını sürdürüyor. Caulker'ın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.
ENİS DESTAN
Süper Lig devlerinin gözdesi Enis Destan için Fenerbahçe girişimlerini sürdürüyor. Altınordu'nun en büyük talebi futbolcunun oynatılması ve gelişmesi. Bonservis bedeli için birçok kulüp ile görüşmeler devam ederken en güçlü adaylardan biri de Fenerbahçe.
NIKOLA MAKSIMOVIC
Atilla Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arayan Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin yıldızı Maksimovic'i yeniden listeye aldı. Menajer ile görüşmeler devam ediyor. Maksimovic'in 30 Haziran 2021'de sözleşmesi sona eriyor.
ANDREA RANOCCHIA
Andrea Ranocchia, stoper için düşünülen bir diğer isim. Kanarya, Inter ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için temasları sıklaştırdı. Menajeri ve kendisiyle görüşmeler devam ediyor.
KOSTAS FORTOUNIS
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Kostas Fortounis'de Fenerbahçe devreye girdi. Orta sahadan Pelkas'a gelen tekliflerin ardından yeni 10 numara arayışlarına giren Fenerbahçe'de Fortounis listeye dahil oldu. Sarı lacivertli ekip girişimlere başlamaya hazırlanıyor.
SANTOS BORRE
River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. River Plate sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Santos Borre için Fenerbahçe devreye girdi. Inter, Milan ve Lazio gibi dev kulüpler de Borre ile anlaşmak için sıraya girdi.
OUSSAMA TANNANE
Fenerbahçe'nin görüşmeler için İstanbul'a getirttiği Oussama Tannane'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
ALEKSANDAR MITROVIC
Aleksandar Mitrovic için ısrar sürüyor. Yıldız golcünün takımı Fulham ile temasa geçen Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden teklifini iletti.
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