14 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de beklenen başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Sarı lacivertli ekip, yeni hocası belli olmamasına rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan ve Santos Borre gibi isimler listeye dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları(FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

EDIN VISCA

Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan için temasları sıkılaştıracak. Başakşehir ile olan iyi ilişkiler, İrfan Can Kahveci transferindeki gibi değerlendirilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

STEVEN CAULKER

formasıyla iyi bir performans sergileyen ve sözleşmesi sona eren , , Fenerbahçe ve 'un gündeminde yer alıyor. Kanarya, İngiliz stoper ve menajeriyle temaslarını sürdürüyor. Caulker'ın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

ENİS DESTAN

Süper Lig devlerinin gözdesi için Fenerbahçe girişimlerini sürdürüyor. Altınordu'nun en büyük talebi futbolcunun oynatılması ve gelişmesi. Bonservis bedeli için birçok kulüp ile görüşmeler devam ederken en güçlü adaylardan biri de Fenerbahçe.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

NIKOLA MAKSIMOVIC

'nin yanına deneyimli bir stoper arayan Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin yıldızı Maksimovic'i yeniden listeye aldı. Menajer ile görüşmeler devam ediyor. Maksimovic'in 30 Haziran 2021'de sözleşmesi sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

ANDREA RANOCCHIA

, stoper için düşünülen bir diğer isim. Kanarya, Inter ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için temasları sıklaştırdı. Menajeri ve kendisiyle görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

KOSTAS FORTOUNIS

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 'de Fenerbahçe devreye girdi. Orta sahadan Pelkas'a gelen tekliflerin ardından yeni 10 numara arayışlarına giren Fenerbahçe'de Fortounis listeye dahil oldu. Sarı lacivertli ekip girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

SANTOS BORRE

River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. River Plate sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. 'ın da ilgilendiği Santos Borre için Fenerbahçe devreye girdi. Inter, Milan ve Lazio gibi dev kulüpler de Borre ile anlaşmak için sıraya girdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

OUSSAMA TANNANE

Fenerbahçe'nin görüşmeler için İstanbul'a getirttiği Oussama Tannane'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Aleksandar Mitrovic için ısrar sürüyor. Yıldız golcünün takımı Fulham ile temasa geçen Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden teklifini iletti.

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