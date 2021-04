Jan Vesely parkelere ne zaman dönecek? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, yaklaşan Euroleague Play-Off serisi öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Komsuoğlu, normal sezonda oynanan Barcelona maçında sakatlanan Jan Vesely'nin CSKA Moskova serisinin üçüncü maçında sahalara döneceğini söyledi.

"VESELY, SERİNİN ÜÇÜNCÜ MAÇINDA AKSİLİK OLMAZSA ARAMIZA KATILACAK"

Sakatlığı süren Jan Vesely'nin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri de aktaran Komsuoğlu, "Taraftarlarımızdan gelen yorumlarda Fenerbahçe talihsiz bir şekilde altı ayda bir sakatlık yaşadı, Jan yaşadı, voleybol takımımızdaki koronavirüsler vs. bunları Fenerbahçe ile özdeşleştiriyorlar ama ben ona açıkçası çok katılmıyorum. Bugün baktığımızda Türkiye Süper Ligi'nde olan takımlarda her birinde sakatlıklar son dönemde çok arttı, Korona vakaları çok arttı. Basketbolda da bugün Bahşeşehir Koleji'nden tutun bütün lige baktığımızda inanılmaz derecede koronavirüs vakalarını görüyoruz. O nedenle gelinen noktada ben biraz takımların, oyuncuların dirençlerinin de zayıfladığını düşünüyorum. Jan Vesely'e dönersek de Jan Vesely, çok ciddi bir sakatlık geçirdi ama burada gerek takım doktorumuz sevgili Ahmet Kulduk'a, gerek bu konuda destek aldığımız Acıbadem Hastanesi'ne özellikle teşekkür ediyorum. Şöyle ki çok iyi bir tedavi uyguladılar. Çok çok kısa sürede Vesely'i ayağa kaldırdılar. Durumu nedir derseniz? Yarın Moskova seyahati öncesinde son durumuna bakacağız. Ona göre de ya bizimle gelecek ya da İstanbul'da kalacak, çalışmalarına devam edecek. Ama şunu söyleyebilirim, çok büyük bir terslik olmazsa Vesely, İstanbul'daki serinin üçüncü maçından itibaren aramıza katılacaktır. Moskova seyahati için şu anda kesin bir şey söylemiyorum. Teknik heyetimiz durumuna bakacak ve hazırsa ona göre karara verecek" dedi.

"HEP BERABER SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Sertaç Komsuoğlu, takımlarda yaşanacak Covid-19 vakaları nedeniyle parkeye çıkamayışlarının önüne geçmek amacıyla EuroLeague yönetimin aldığı kararı ise şu şekilde anlattı:

"Şimdi şöyle ki hükmen mağlubiyet değil. Bu konu, bugünün konusu değil, Play-Off'lardan önce gündeme geldi. Play-Off'lardan önce gündeme geldiğinde takvimin bitmesi anlamında Play-Off'larda artık herhangi bir erteleme olmayacağı karara bağlandı. Bunun için de bizden ilave oyuncu listesi, altyapıdan oyuncu listesi istendi. Yani deniliyor ki, 'senin eğer sakatın varsa altyapıdaki oyuncularınla da olsa bu işi bitireceksin' şeklinde bir karar alındı. Tabii bu karar sadece bize değil, tüm takımlara uygulanıyor. Şimdi burada önemli olan eğer ki 8 kişinin altına düşersek de 20-0 hükmen mağlubiyet söz konusu. Onun için şu anda hani EuroLeague üzerinde bir baskı kuralım, şöyle yapalım, maçı erteletelim gibi bir şansımız yok. Ama ben hep bunu söylüyorum, bazen bana 'çok iyimsersin' deniliyor ama eğer bizim bu kadroda Türkiye Ligi+EuroLeague 17 kişimiz varsa ve biz bu kadroya, bu arkadaşlarımıza, bu çocuklarımıza Sarı Lacivert çubuklu formamızı giydirirsek sonuna kadar savaşacaklar. Hep beraber sonuna kadar savaşacağız. Çünkü başka bir seçenek yok. O nedenle maçların ertelenmesi söz konusu değil. Çarşamba günü gideceğiz, sağlıklı oyuncularımızla gideceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah oradan istediğimiz sonuçları alıp döneceğiz"

"TAKIMIMIZ OLAYIN ÖNEMİNİN FARKINDA"

CSKA Moskova ile oynanacak Play-Off serisi hakkında da görüşlerini paylaşan Komsuoğlu, "Hackett'ı salonda göreceğimiz kesin de sahada görüp göremeyeceğimizi bilemiyoruz. Şimdi bizi nasıl bir seri bekliyor? Bizim bu sene bence en enteresan yönümüz; biz ya çok iyi savaşıyoruz ya da yeniliyoruz, kötü yeniliyoruz. Benim bizim çocuklarımızdan, bizim takımımızdan en önemli beklentim; savaşalım. Savaşırsak kazanıyoruz. Yeter ki işi bırakmayalım. Tabii burada en önemli konu çocuklarımızda! Savaşacaklarına inanıyorum, olayın ciddiyetinin farkındalar ve hepsi de olmayan arkadaşları için gerekli sorumluluğu almaya hazırlar. Bu işler bildiğiniz üzere biraz da günlük konsantrasyon işi. CSKA son 14 yılda hep Play-Off'larda yenilmeden çıktı bu işlerden. Bir başarı grafiği var. Ama biz de CSKA ile oynamayı severiz. Bizim şu anda iki rakibimiz var, ikisi de C harfi ile başlıyor; birisi CSKA diğeri Covid. İnşallah ikisini de yeneceğiz ve ben oradan en azından galibiyet veya galibiyetler alarak döneceğimize inanıyorum. Çünkü kim girerse, kim oynarsa aynı şekilde savaşacağına inanıyorum. Takımımız olayın öneminin, olayın ciddiyetinin farkında." şeklinde konuştu.

"GELECEK SENENİN TAKIMIYLA İLGİLİ TARAFTARLARIMIZ ENDİŞEYE KAPILMASIN"

Gelecek sezonun kadro yapılanması konusunda da taraftarların şüpheye düşmemesi gerektiğini söyleyen Komsuoğlu, "Şu anda transfer için doğru bir zamanlama değil. Bu göreve geldiğim zaman Fenerbahçe TV'ye çıktığımda Fenerbahçe için en önemli konulardan biri yeniden yapılandırma ve 2023 yılında inşallah olası EuroLeague finalinin İstanbul'da olması durumunda tekrar çok iddialı bir şekilde bu finalde yer alacağımızı söylemiştik. Demek değildir ki gelecek sene iddialı değiliz. Gelecek sene de iddialıyız. Bu konuyla ilgili çok iyi çalışıyoruz. Gerek Maurizio Gherardini gerek Zarko Cabarkapa, buna sadece oyuncu bazında bakmayalım. Gelecek yılın yapılanması derken o zamanda söylemiştik. İkinci takım oluşturulması gençlerimizin bizim gözlediğimiz bir takımda rekabetçi ortamda kendilerini geliştirmesi konusunda tüm çalışmaları yapıyoruz. Bununla birlikte transfer derseniz, daha Play Off'ları oynayacağız. Gelecek senenin takımı hakkında da taraftarlarımız hiç endişeye kapılmasın. Hiçbir gecikme, hiçbir 'ah şu olsaydı bu olsaydı' durumu söz konusu değil. Biz dersimize çok iyi çalışıyoruz. İnşallah seneye tribünlerin de açılmasıyla onları çok heyecanlandıracağımız, çok iyi mücadele edecek bir takımla karşılarına çıkacağız" yanıtını verdi.

"SAĞLIK BAKANIMIZA VE GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZA MEKTUP YAZDIK"

Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı'nda aşılanma konusuyla ilgili destek beklediklerini belirten Komsuoğlu, "Biz koronayla ilgili Fenerbahçe olarak Sağlık Bakanımıza bir mektup yazdık. Dedik ki, Biz Fenerbahçe'yi, Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyoruz. Şu anda seyahat yasağı olmasına rağmen neredeyse her hafta, en kötü 2 haftada bir yurt dışına gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sırbistan'a, İsrail'e, İspanya'ya, Yunanistan'a, İtalya'ya, Almanya'ya… Her yere gidiyoruz. Lütfen bize bir formül bulun, oyuncularımız aşılansın ve riskimiz azalsın. Çünkü biz bir yatırım yaptık, yatırımın meyvelerini yemek için sezon sonuna gelindiğinde maalesef bu korona vakaları çıktığından bizim bu yatırımımız esasında boşa gider bir hale geliyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızdan sonra gerekli desteği almak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza da keza Türkiye Basketbol Federasyonu'na da bir mektup yazdık. Sonra bu olaylar artınca Sağlık Bakanımıza bir mektup daha yazdık. Yine aynı şekilde bu mektubu Gençlik ve Spor Bakanımızla da, Türkiye Basketbol Federasyonu'yla da paylaştık. Biz burada bir ayrıcalık istemiyoruz çünkü ülkemizde birçok kesimi hala aşı olmak için sıra bekliyor. Sadece Fenerbahçe için de yazmadık bunu. En azından Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe gibi, Anadolu Efes gibi, Karşıyaka gibi yani kupanın adının ne olduğu önemli değil. Bu takımlara da yapalım. Bu takımlar da aşılarını olsun ki takımda oynayan oyuncular arasında korona geçirenler olduğu için kalkıp 40 kişilik bir ekipte 40 kişide olmasına da gerek yok. Yani antikor üretenler var. 20-25 kişilik adet çıkıyor. 'Bunlara aşı yapalım.' dedik hala cevap alamadık. Bu bir ayrıcalık değil, bir destek rica ediyoruz. Çünkü bu bitmeyecek. Şu anda bitse yarın yeniden başka bir şekilde karşımıza çıkacak" diye konuştu.

"HER BRANŞTA İNANILMAZ SAVAŞIYORUZ"

Komsuoğlu, futbol takımının şampiyonluk yarışındaki mücadelesi için, "Futbol takımımıza başarılar diliyorum. Çünkü şu anda inşallah yolları açık olsun, sadece o takımımız değil, bütün branşlarda Fenerbahçemizin yolu açık olsun. Çünkü her branşta inanılmaz savaşıyoruz. Türkiye'nin bulunduğu mevcut zorlu koşullarda yani burada koşulları da açalım; Korona koşullarında, pandemi koşullarında Allah bütün oyuncularımıza yardımcı olsun. Futbol takımımızın dünkü galibiyetini de tebrik ediyorum, oradaydık zaten. İnşallah devamı gelir. Ama dediğim gibi konuyu şubemizin sevgili yöneticilerine bırakalım, biz kendi işimize bakalım. Her zaman bütün branşlarda inşallah Fenerbahçe, sezonu istediği yerlerde bitirecektir. Buna inanıyorum. Gördüğünüz gibi bakın resme şu anda Fenerbahçe, şampiyon olsun olmasın her branşta her zaman olduğu gibi yine tepede, ya şampiyonluğa oynuyor ya da finallerde oynuyor. O nedenle kendilerine başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

