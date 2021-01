Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Sadece Türkiye'de değil, Dünya çapında da merakla takip edilen imza töreninde, yıldız oyuncu önemli açıklamalarda da bulundu. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, yeni takımı Fenerbahçe'de en beğendiği oyuncuyu ve Galatasaray maçında oynamak istediğini açıklarken, burada şampiyonluklar yaşamak istediğini de dile getirdi. Törende kulüp başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu da önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mesut Özil'in imza törenine ilişkin tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, resmi imzayı attı. Türkiye'de ve Dünya'nın bir çok ükesinde yakından takip edilen imza töreni, büyük beğeni topladı. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Mesut Özil önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mesut'un imza törenindeki açıklamaları...

Mesut Özil: "Fenerbahçe benim için çok farklı"

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Mesut Özil, "Heyecanlıyım ve çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım. Allah'ın izniyle başarılı bir sezon geçireceğiz, buna inanıyorum. Burada olduğum için mutluyum, herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. İşte satır başları...

"Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı. Benim için de hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım. Fenerbahçeli olarak, her zaman Fenerbahçe'ye inanmışımdır."

"Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayacağıma inanıyorum. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynuyor ve bunu bu sezon en kısa şekilde yapacağız inşallah."

"Beni Fenerbahçeli yapan, aslında benim. Maçları izlerken biri Galatasaraylı, biri Beşiktaşlı oluyordu; ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım."

"Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe'ye hoş geldin diyorum Mesut'a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi."

"Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş Mesut Özil, Fenerbahçe'sine kavuştu."

"Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim için farklı."

"Hep Fenerbahçeliydim öyle de kalacak"

"Bundesliga'ya geri dönme ihtimalim yok"

"Almanya Milli Takımı'nda asla bir daha oynamam."

"Şampiyonluk yaşayacağımıza tabii ki inanıyorum. Fenerbahçe, her zaman ligi kazanmak için oynuyor. İnşallah da bunu en kısa sürede başaracağız."

"Bir futbolcunun üstünde her zaman baskı vardır. Ben her zaman büyük kulüpler için oynadım, Fenerbahçe'de de üstümde baskı olacağını biliyorum. Fenerbahçe, benim için farklı. Elimden geleni yapacağım. İnşallah her şey güzel olacak."

"Burak Yılmaz kardeşime başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde kendisini ve Türkiye'yi sahada temsil eder."

"Biz futbolcular olarak hedef sadece Türkiye'de değil. Avrupa'da Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Umarım bu sezon ligi kazanırız ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için savaşırız. "

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil'in transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir rüyanın gerçekleştiğini belirten Koç, "Samandıra'da bir toplantıda Mesut için 'gerçekleşmesi zor bir rüya' dedim. O röportajdan sonra Londra'ya gittik. Mesut yolculuğumuz böyle başladı. Londra'da ben Arsene Wenger ile görüştüm. Mesut'u sordum. Sahadaki halini değil nasıl olduğunu sordum.

Sakatlığı, fitliği, soyunma odasındaki hali. Bize gelip tepeden bakar mı? Çok güzel cevaplar aldım. Sonra Wenger ile Erol Bulut'u görüştürdüm. O da güzel bir görüşme oldu. Daha sonra Londra'da bir dostumuzun evinde buluştuk. Önemli bir ev. Arsenal'in önemli transferlerinin yapıldığı ev. Orada Mesut'la tanıştık. Ben, Emre, Mesut, menajeri... Güzel vakit geçirdik. Orada Mesut çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayalinden bahsetti ve maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. Orada bu iş ciddiye bindi. Detaylar görüşüldü, pürüzler giderildi. Mesut ile Arsenal arasındaki süreç tamamlandı ve bugün karşınızdayız. Bu rüyanın er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorduk. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş bir futbolcu olan Mesut Fenerbahçe'sine kavuştu." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu: "İyi ve kötü günde birlikte olacağız"

Hepimiz için bir rüyaydı sözleriyle konuşmasına başlayan Emre Belözoğlu, "İyi ve kötü günde de birlikte olacağız" açıklamalarında bulundu. İşte satır başları...

"Bizim çok iyi bir takımımız ve çok iyi bir hocamız var. Mesut'la birlikte çok daha güçleneceğimizi düşünüyorum. Tüm Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la birlikte olacağız. Ailemize hoş geldin Mesut."

"Mesut, insani değerleri, mütevazı duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla bütün gençlere örnek olabilecek biri. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli."

"Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hoş geldin diyorum Mesut'a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi."

"Mesut benden daha zeki ama bende fena değildim."

Bu arada Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir çalışma daha başlattı. Taraftarların da imza törenini izlemesine imkan sunan sarı-lacivertliler, ' Mohikan' uygulaması üzerinden bu tarihi anları Zoom'dan takip edebilmesini sağladı. İnteraktif katılım için Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3.5 yıllık imzayı atan olan Mesut Özil, yarım sezon eski kulübü Arsenal'den ücret alacak. Bu süreçte kasasından para çıkmayacak olan F.Bahçe, gelecek 3 sezon için yıldız futbolcuya senelik 3 milyon euro ödeyecek.

Mesut'a 500 bin euro imza parası verecek olan Kanarya, sportif başarılara bağlı olarak da Arsenal'e en yüksek 1 milyon 750 bin euro ödemede bulunacak..

Samandıra'da 3 gündür idmanlara çıkan Mesut Özil, lisansı da dün çıktı. Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yıldız futbolcunun ismi yer almaya başladı. Bu arada 32 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar memleketi Zonguldak'ın plaka kodu olan 67 numaralı formayı giyecek.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ