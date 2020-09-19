Fenerbahçe Mbwana Samatta ve Welbeck’in ardından Troy Deeney ve Diedhieou gündemine aldı
Fenerbahçe'de forvet adayları her geçen gün artıyor. Mbwana Samatta ve Welbeck’in ardından Kanarya’nın Watford’dan Troy Deeney ve Bristol City’li Diedhieou ile de ilgilendiği ileri sürüldü.
Mbwana Samatta transferine Slaven Bilic 'taş koydu'!.. Ada basını, Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcü için görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini ancak West Bromwich'in devreye girmesiyle işin karıştığını yazdı. 27 yaşındaki Samatta'nın Premier Lig'de kalmak istemesi nedeniyle Bilic'in ekibinin avantajlı duruma geçtiği belirtiliyor.
Forvet için her gün yeni bir isim ortaya atılmaya başladı. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin bu kez Watford'da forma giyen Troy Deeney'le ilgilendiğini yazdı. The Athletic'in haberine göre, alternatif golcü olarak düşünülen oyuncu Kanarya'ya sıcak bakıyor. Watford'a henüz resmi teklif yapılmazken, 32 yaşındaki golcünün durumu araştırılıyor. Fenerbahçe'nin Deeney'in haftalık 100 bin euro olan maaşını karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.
UZATMAZSA YOLCU
Sarı-lacivertli takımın, Famara Diedhiou için de yeni hamle yaptığı bildirildi. Bristol City'ye yakın kaynaklar, sözleşmesi seneye bitecek Senegalli santrforun hala kontrat uzatmadığını hatırlatıp, imza atmaması halinde gönderileceğini belirtti. Taliplilerin ise Fenerbahçe ve Fransa'dan Dijon olduğu bildirildi. Kanarya, Ada'dan ayrıca Villa'lı Samatta ile ciddi olarak ilgilenirken, Watford'dan Welbeck için de nabız yokladı. ( Fotomaç )
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama