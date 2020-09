Fenerbahçe Mbwana Samatta ve Welbeck’in ardından Troy Deeney ve Diedhieou gündemine aldı

Fenerbahçe'de forvet adayları her geçen gün artıyor. Mbwana Samatta ve Welbeck’in ardından Kanarya’nın Watford’dan Troy Deeney ve Bristol City’li Diedhieou ile de ilgilendiği ileri sürüldü.

Mbwana Samatta transferine Slaven Bilic 'taş koydu'!.. Ada basını, Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcü için görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini ancak West Bromwich'in devreye girmesiyle işin karıştığını yazdı. 27 yaşındaki Samatta'nın Premier Lig'de kalmak istemesi nedeniyle Bilic'in ekibinin avantajlı duruma geçtiği belirtiliyor.



Forvet için her gün yeni bir isim ortaya atılmaya başladı. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin bu kez Watford'da forma giyen Troy Deeney'le ilgilendiğini yazdı. The Athletic'in haberine göre, alternatif golcü olarak düşünülen oyuncu Kanarya'ya sıcak bakıyor. Watford'a henüz resmi teklif yapılmazken, 32 yaşındaki golcünün durumu araştırılıyor. Fenerbahçe'nin Deeney'in haftalık 100 bin euro olan maaşını karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.



UZATMAZSA YOLCU



Sarı-lacivertli takımın, Famara Diedhiou için de yeni hamle yaptığı bildirildi. Bristol City'ye yakın kaynaklar, sözleşmesi seneye bitecek Senegalli santrforun hala kontrat uzatmadığını hatırlatıp, imza atmaması halinde gönderileceğini belirtti. Taliplilerin ise Fenerbahçe ve Fransa'dan Dijon olduğu bildirildi. Kanarya, Ada'dan ayrıca Villa'lı Samatta ile ciddi olarak ilgilenirken, Watford'dan Welbeck için de nabız yokladı. ( Fotomaç )

