19 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Mbwana Samatta ve Welbeck’in ardından Troy Deeney ve Diedhieou gündemine aldı

F.Bahçe'de golcü arayışı! İngiltere'den 4 isim...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

Fenerbahçe'de forvet adayları her geçen gün artıyor. ve Welbeck’in ardından Kanarya’nın Watford’dan ve Bristol City’li Diedhieou ile de ilgilendiği ileri sürüldü.

Mbwana Samatta transferine Slaven Bilic 'taş koydu'!.. Ada basını, Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcü için görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini ancak 'in devreye girmesiyle işin karıştığını yazdı. 27 yaşındaki Samatta'nın 'de kalmak istemesi nedeniyle Bilic'in ekibinin avantajlı duruma geçtiği belirtiliyor.

Forvet için her gün yeni bir isim ortaya atılmaya başladı. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin bu kez Watford'da forma giyen 'le ilgilendiğini yazdı. The Athletic'in haberine göre, alternatif golcü olarak düşünülen oyuncu Kanarya'ya sıcak bakıyor. Watford'a henüz resmi teklif yapılmazken, 32 yaşındaki golcünün durumu araştırılıyor. Fenerbahçe'nin Deeney'in haftalık 100 bin euro olan maaşını karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.

UZATMAZSA YOLCU

Sarı-lacivertli takımın, Famara Diedhiou için de yeni hamle yaptığı bildirildi. Bristol City'ye yakın kaynaklar, sözleşmesi seneye bitecek Senegalli santrforun hala kontrat uzatmadığını hatırlatıp, imza atmaması halinde gönderileceğini belirtti. Taliplilerin ise Fenerbahçe ve Fransa'dan Dijon olduğu bildirildi. Kanarya, Ada'dan ayrıca Villa'lı Samatta ile ciddi olarak ilgilenirken, Watford'dan Welbeck için de nabız yokladı. ( Fotomaç )

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