19 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Thiam zehirlendi

F.Bahçe'de yeni transfer zehirlendi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'e galibiyetle başlayan 'de ilginç bir olay gerçekleşti. Sarı-laciverlilerin yeni transferi gıda zehirlenmesi yaşadı.

İspanyol gazeteci Gomora, Kalinic transferinin neden bitmediğini yazdı. Oyuncunun menajerinin ortalığı fena karıştırdığını öne sürdü
Kanarya'da gıda zehirlenmesi yaşayan , dünkü antrenmanda yer alamadı. Ancak Senegalli oyuncunun durumunda korkulacak bir şey yok. Sağlık heyeti, Thiam'ın bugün bir aksilik olmazsa takımla çalışmalara katılabileceğini açıkladı.(Fotomaç)
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