27 Mayıs 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başakşehir'den 4 isme talip

Fenerbahçe Başakşehir'den 4 isme talip
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.05.2019

ile el sıkışan Kanarya aynı takımdan 4 futbolcunun daha peşinde Mahmut, , , Mert hedefte. Sarı-lacivertliler taarruza kalkacak.

Kabusgibi geçen sezonun ardından transferde yine hatalı kararlar vermek istemiyor. Sarı-lacivertliler hem Fenerbahçe'yi bilen hem de uzun süre ligi domine eden 'in yıldızlarına göz dikmiş durumda. yuvaya dönmek için sarı- lacivertli yönetimle el sıkıştı. Kanarya, 39 yaşındaki ismin yanı sıra eski kalecisi 'u da yeniden kadrosunda düşünüyor. 'in düşük performansı, ve Berke Özer'in de kaleyi dolduramaması üzerine F.Bahçe, eski oyuncusu Mert'i gündemine aldı.

KANATLAR ÇALIŞACAK

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile çok iyi ikili olan Mahmut Tekdemir'i de alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Hücuma yönelik hamleler için de rota Başakşehir olacak. Hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilen ve sol ayağını raket gibi kullanan Kahveci de hedefte. Kanarya 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayarak yerli kalite- +sini de artırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer gözdesi de 'e yıllardır damga vuran . Sağ kanatta durdurulamayan oyuncu için kesenin ağzı sonuna kadar açılacak.
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