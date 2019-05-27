27 Mayıs 2019, Pazartesi
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KANATLAR ÇALIŞACAK
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile çok iyi ikili olan Mahmut Tekdemir'i de alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Hücuma yönelik hamleler için de rota Başakşehir olacak. Hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilen ve sol ayağını raket gibi kullanan İrfan Can Kahveci de hedefte. Kanarya 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayarak yerli kalite- +sini de artırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer gözdesi de Süper Lig'e yıllardır damga vuran Edin Visca. Sağ kanatta durdurulamayan oyuncu için kesenin ağzı sonuna kadar açılacak.
Fenerbahçe Başakşehir'den 4 isme talip
Giriş Tarihi: 27.05.2019
Emre Belözoğlu ile el sıkışan Kanarya aynı takımdan 4 futbolcunun daha peşinde Mahmut, Edin Visca, İrfan Can, Mert hedefte. Sarı-lacivertliler taarruza kalkacak.
Kabusgibi geçen sezonun ardından Fenerbahçe transferde yine hatalı kararlar vermek istemiyor. Sarı-lacivertliler hem Fenerbahçe'yi bilen hem de uzun süre ligi domine eden Başakşehir'in yıldızlarına göz dikmiş durumda. Emre Belözoğlu yuvaya dönmek için sarı- lacivertli yönetimle el sıkıştı. Kanarya, 39 yaşındaki ismin yanı sıra eski kalecisi Mert Günok'u da yeniden kadrosunda düşünüyor. Volkan Demirel'in düşük performansı, Harun Tekin ve Berke Özer'in de kaleyi dolduramaması üzerine F.Bahçe, eski oyuncusu Mert'i gündemine aldı.
KANATLAR ÇALIŞACAK
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile çok iyi ikili olan Mahmut Tekdemir'i de alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Hücuma yönelik hamleler için de rota Başakşehir olacak. Hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilen ve sol ayağını raket gibi kullanan İrfan Can Kahveci de hedefte. Kanarya 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayarak yerli kalite- +sini de artırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer gözdesi de Süper Lig'e yıllardır damga vuran Edin Visca. Sağ kanatta durdurulamayan oyuncu için kesenin ağzı sonuna kadar açılacak.
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