Fatih Karagümrük 3 - 2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi İstanbul ekibi 3-2 kazandı ve lige galibiyetle başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep'i 3-2 mağlup etti.
90. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Kerim Frei, topu arka direkteki Ahmed Musa ile buluşturdu. Nijeryalı forvetin rakip 2 futbolcuyu çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
90+4. dakikada Gaziantep ikinci golü buldu. Kitsiou'nun uzun pasında Djilobodji'nin kafayla indirdiği top, Zukanovic'e çarpıp tekrar bu oyuncunun önünde kaldı. Djilobodji'nin çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.
Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
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