İkas Eyüpspor - Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta sona eriyor. Haftanın kapanış maçında İkas Eyüpspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Eyüpspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2025- 19:42 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025- 19:44