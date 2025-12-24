Eyüpspor, Svit Seslar ile yollarını ayırdı

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Eyüpspor forması giyen Seslar'a Trendyol 1. Lig'de yaşanan şampiyonluk ve Trendyol Süper Lig'de takıma verdiği katkı sebebiyle teşekkür edildi.
Sloven futbolcu bu sezon Eyüpspor formasıyla 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.
Teşekkürler Svit Sešlar! 💜💛— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) December 24, 2025
Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'deki performansı için Svit Sešlar'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. 🏆 pic.twitter.com/LmrZDckNhg