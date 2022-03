Firma içinden gelen bu sızıntı, daha fazla Call of Duty remaster yapımının yolda olduğunu belirtiyor. Activision, yıllardır seri için güncellemeler yaptı, ancak yalnızca iki Call of Duty oyununa remaster oldu. İki remaster da Modern Warfare üçlemesinden geliyor, ancak yayıncı Modern Warfare 3 için bir remaster üzerinde bile çalışmadığını belirtmişti. Eğer gerçekleşirse, üçlemenin tüm oyunları yenilenmiş hali ile bir defa daha karşımıza çıkacak.

YENİ REMASTERLAR YOLDA

Firma çalışanı RalphsValve'e göre Activision, gelecek yıl için daha fazla Call of Duty remaster'ını da planlıyor. Call of Duty, Call of Duty 2 ve Call of Duty: World at War'un Activision tarafından düşünülen oyunlar olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered Nintendo Switch için de düşünülüyor.

Tüm bu potansiyel yenilemeler, yeni Call of Duty sürümleri arasındaki boşluğu doldurmak için kullanılacak. Microsoft'un firmayı satın almasından sonra, önümüzdeki yıl çıkacak yeni bir Call of Duty oyununun olmayacağı bildirildi ancak Activision bunu henüz resmi olarak doğrulamadı.

Firmanın, henüz net bir tarih vermemiş olmasına rağmen, gelecek yıl Call of Duty: Warzone 2'yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Call of Duty: Modern Warfare'in devamı ise bu yıl çıkacak.