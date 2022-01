PlayStation'ın efsane oyunu God Of War PC için çıkışını gerçekleştirdi! İşte sistem gereksinimleri ve detaylar...

PlayStation'ın efsane oyunu God Of War PC için çıkışını gerçekleştirdi! İşte sistem gereksinimleri ve detaylar...

Sony PlayStation'ın Exclusive oyunlarından olan God Of War serisinin son oyunu PC için çıkışını gerçekleştirdi. Sony'nin PS oyunlarını bir bir bilgisayar platformunda oyunculara sunduğu ve bunun son ürünü olan God Of War, PC oyuncularını heyecanlandırdı. İşte God Of War'un sistem gereksinimleri ve tüm detaylar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2022- 19:45