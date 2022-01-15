PlayStation dünyasının en önemli yapımları arasında sayılan God of War, söz verildiği gibi 14 Ocak 2022 itibarıyla PC yani Windows bilgisayarlarda oynanabilir hale geldi. 14 Aralık saat 20:00 sonrasında herkese açılan oyun, Steam ve Epic Games Store üzerinden 329 TL fiyat ile elde edilebiliyor.
God of War PC sistem gereksinimleri
God of War Minimum sistem gereksinimleri
Hedeflenen performans: 720P / 30 FPS
Grafik ayarı: Düşük
Ekran kartı: NVidia GTX 960 4GB / AMD R9 290X 4GB
İşlemci: intel i5 2500k / AMD Ryzen 3 1200
Ram: 8GB DDR
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)
Depolama: 70 GB (SSD öneriliyor)
God of War Önerilen sistem gereksinimleri
Hedeflenen performans: 1080P / 30 FPS
Grafik ayarı: Orijinal
Ekran kartı: NVidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB
İşlemci: intel i5 6600k / AMD Ryzen 5 2400 G
Ram: 8 GB DDR
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)
Depolama: 70 GB SSD
God of War Yüksek sistem gereksinimleri
Hedeflenen performans: 1080P / 60 FPS
Grafik ayarı: Orijinal
Ekran kartı: NVidia GTX 1070 / AMD RX 5600 XT
İşlemci: intel i7 4770k / AMD Ryzen 7 2700
Ram: 8 GB DDR
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)
Depolama: 70 GB SSD
God of War Performans sistem gereksinimleri
Hedeflenen performans: 1440P / 60 FPS
Grafik ayarı: Yüksek
Ekran kartı: NVidia RTX 2070 / AMD RX 5700 XT
İşlemci: intel i7 7700k / AMD Ryzen 7 3700x
Ram: 16 GB DDR
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)
Depolama: 70 GB SSD
God of War Ultra sistem gereksinimleri
Hedeflenen performans: 4K / 60 FPS
Grafik ayarı: Ultra
Ekran kartı: NVidia RTX 3080 / AMD RX 6800 XT
İşlemci: intel i9 9900k / AMD Ryzen 9 3950X
Ram: 16 GB DDR
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)
Depolama: 70 GB SSD