Elden Ring'in karakter yaratma ekranı sızdırıldı! İşte o video...
Dark Souls serisinden adını alan Souls tarzı oyunların son ürünü olacak olan Elden Ring'in çıkışına sayılı günler kaldı. Hayranlar tarafından heyecanla beklenen oyunun karakter yaratma ekranı ise sızdırıldı. İşte o video...
Belki siz de başlığı görünce "E Elden Ring'in ağ testi yapılmamış, bir sürü insan oyunun ilk kısımlarını oynamamış mıydı?" diye düşünmüş olabilirsiniz ama o versiyonda karakter yaratma ekranını kullanamıyordu oyuncular. Bunun yerine hazır yaratılmış beş karakter arasından seçim yapıyor ve kendinizi Land Between'in kollarına bırakıyordunuz.
Şimdiyse ER-SA ismindeki YouTube kanalının paylaştığı karakter yaratma ekranı var elimizde. Özelliklerin çoğunun yazılarını sansürlemişler, arada henüz tamamlanmamış özellikler olduğu da görülüyor.
Elden Ring'in karakter yaratma ekranı stüdyonun önceki oyunlarından çok daha detaylı ve güzel görünüyor diyebiliriz. 10 başlangıç sınıfı arasından seçim yapıyor ve sonrasında da karakterimizi şekillendirmeye girişiyoruz. Videoda en temel sınıf seçilmiş, zırhı yok, bir sopası ve bir kalkanı var ve tüm istatistikleri de 10. Kendisi adeta bir Deprived.
İŞTE O VİDEO
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